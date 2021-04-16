16 Nisan 2021, Cuma

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Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Antalyaspor - Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

'in 35. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı 16 Nisan Cuma günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren Albayrak, Amilton, Nuri Şahin, Doğukan, Sidney Sam, Imeri, Podolski

Ç.Rizespor: Tarık, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Doğan, Yasin, Dokovic, Samudio, Boldrin, Skoda

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