Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Kayserispor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Josef, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre

Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Attamah, Muhar, Henrique, Lennon, Alibec, İlhan Parlak.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:30'da başlayan Beşiktaş - Kayserispor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KARTAL'DA 5 FUTBOLCU SINIRDA!

Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Dorukhan Toköz mücadelede kart görmeleri halinde 38. haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek. Kadroda bulunmayan Cyle Larin ve Atiba sınırda yer alan diğer isimler.

ATIBA ŞOKU YAŞANDI!

Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku yaşandı. Tecrübeli futbolcu, adale ağrıları sebebiyle, maçın kadrosundan çıkartıldı. Siyah-beyazlı ekipte, Atiba ile birlikte eksik sayısı da 7'ye yükseldi.

KAYSERİSPOR LİGİN EN AZ GOL ATAN TAKIMI

Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor, rakip filelere bıraktığı 26 gol ile 21 takım içinde en az gol atan takım oldu. 34 maçta 8 galibiyet 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar topladığı 35 puanla düşme hattının hemen üzerinde 17. sırada bulunuyor. Kayserispor, geçtiğimiz sezon 34 maçta 40 kez gol sevinci yaşamıştı. Kayserispor'un 29. haftada Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 3-1 yendiği maç, şuana kadar en fazla gol attığı karşılaşma oldu.

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