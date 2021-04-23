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Son dakika: Süper Lig'de 5 müsabakanın hakemi belli oldu! Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor...

MHK kararını verdi! Beşiktaş'ın ardından G.Saray'a da...
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

Spor Toto 'in 37. haftasında oynanacak olan bazı müsabakaların hakemleri açıklandı. - , - ve - müsabakalarının hakemleri ve yardımcıları duyuruldu. | Son dakika spor haberleri

'de 37. haftanın hakemleri belli oldu. MHK, geçen hafta - derbisini yöneten 'ı, sarı kırmızılıların bu hafta oynayacağı maçına da atadı.

Galatasaray, Trabzonspor derbisi öncesi resmi sosyal medya hesabından, "Galatasaray Spor Kulübü olarak defalarca söylediğimiz gibi rakiplerimiz dahil futbolun tüm paydaşlarıyla adalet, dürüstlük, eşitlik ve sportmenlik çerçevesinde bir yarış arzu etmekteyiz. Son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda da Galatasaray'a karşı uygulanan çifte standart içeren hakem kararlarının yanı sıra, Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla 'hatada ısrar ediyoruz' anlamını taşımaktadır. Hakem Mete Kalkavan'ı Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz" açıklaması yapmıştı.

MHK daha önce de - derbisini yöneten ve Teknik Direktör 'ın eleştirdiği 'i, siyah beyazlıların bir sonraki hafta oynayacağı maçına atamıştı.

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