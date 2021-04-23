23 Nisan 2021, Cuma

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Gençlerbirliği 2 - 1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gençlerbirliği nefes aldı!
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

'in 37. haftasının açılış maçında ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi ve Sio'nun golleriyle maçı 2-1 kazandı. İşte detaylar...

'in 37. haftasında ile kozlarını paylaştı. Başkent ekibi sahasında, 45+1. dakikada ve 62. dakikada Sio'nun attığı gollerle maçı 2-1 kazandı. 'un tek golü ise 74'te 'dan geldi.

Bu sonuçla Gençlerbirliği hayati bir 3 puan alarak puanını 35'e yükseltirken, Rizespor ise 42 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15'inci dakikada 'in uzaklaştırmak istediği top 'in önünde kaldı. Djokovic, Übeyd'in kalede olmadığını görerek aşırtma bir vuruş denedi. Top dışarıya gitti.

38'inci dakikada Sio sol çaprazdan sert bir vuruş yaptı. köşeye giden topu güçlükle çeldi.

45+1'de ceza yayında topla buluşan Johansson sol ayağı ile çok sert bir vuruş yaptı. Top köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

57'nci dakikada Djokovic ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı. Top az farkla auta gitti.

63'üncü dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında 'nun pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Sio'nun şutunda savunmadan seken topu ağlara gönderdi: 2-0.

68'inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kafayı vurdu top üstten auta gitti.

74'üncü dakikada sağ kanattan 'un kullandığı köşe vuruşunda Samudio kafayı vurdu, yerden seken top ağlara gitti. 2-1.

85'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan , kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu uzak direğin yanından dışarıya gönderdi.

90+2'nci dakikada 'ın yerden arka direğe çıkarttığı topa Lima vuruşunu yaptı. Top üst direkten döndü.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve Gençlerbirliği Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

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