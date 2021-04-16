Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor. TFF resmi internet sitesinde haftanın hakemlerini duyurdu. Trabzonspor - Hatayspor maçına Zorbay Küçük, Göztepe - Galatasaray maçına Fırat Aydınus, Başakşehir - Fenerbahçe maçına Cüneyt Çakır verildi.
Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında cumartesi ve pazar günleri oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
17 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
19.00 Göztepe-Galatasaray: Fırat Aydınus
18 NİSAN PAZAR:
16.00 Gaziantep-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
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