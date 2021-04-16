16 Nisan 2021, Cuma

SÜPER LİG

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor. resmi internet sitesinde haftanın hakemlerini duyurdu. - maçına , - maçına , - maçına verildi.

'in 35'inci haftasında cumartesi ve pazar günleri oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

17 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 -Atakaş :
19.00 -:

18 NİSAN PAZAR:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
19.00 Medipol -:

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