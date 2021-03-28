28 Mart 2021, Pazar
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Başakşehir 0 - 1 Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'e milli aranın girdiği haftada, Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan maçı Rizespor, Tunay Torun'un golüyle 1-0 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Antalya'da oynanan hazırlık maçında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.
Süper Lig'e verilen milli maç arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşılaştı.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Otel futbol sahasında oynanan müsabakada, Çaykur Rizespor'un golünü 34. dakikada Tunay Torun kaydetti.
Maçın ardından Medipol Başakşehir'in 5 günlük kampı sona erdi. Çaykur Rizespor'un ise kampı 30 Mart Salı günü sona erecek.
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