28 Mart 2021, Pazar

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Başakşehir 0 - 1 Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hazırlık maçında kazanan Rizespor!
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

'e milli aranın girdiği haftada, ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 'da oynanan maçı Rizespor, 'un golüyle 1-0 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'da oynanan hazırlık maçında , 'i 1-0 yendi.

'e verilen milli maç arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Medipol ile Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşılaştı.

'ndeki futbol sahasında oynanan müsabakada, Çaykur Rizespor'un golünü 34. dakikada kaydetti.

Maçın ardından Medipol Başakşehir'in 5 günlük kampı sona erdi. Çaykur Rizespor'un ise kampı 30 Mart Salı günü sona erecek.

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