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Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 Giriş Tarihi: 22.04.2021

'de son düzlüğe girilirken şampiyonluk yarışı adeta alev aldı. Lider 'ın son haftalarda yaşadığı puan kayıplarından faydalanan Fenerbahçe, arayı 1 maça kadar indirdi. Galatasaray'ın da bu iki takımı takibe devam etmesiyle, 3 büyükler kıyasıya yarışı sürdürüyor. İşte yeni şampiyonluk oranları... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de 36. haftanın tamamlanmasına az bir süre kala, şampiyonluk oranları güncellendi. Bu hafta puan kaybı yaşayan ile Galatasaray'ın oranlarında artış yaşanırken, haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe'nin oranı düştü.

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Beşiktaş: 1.35

Fenerbahçe: 3.00

Galatasaray: 7.50

36. HAFTA ÖNCESİ AÇIKLANAN ORANLAR

Beşiktaş: 1.30

Fenerbahçe: 3.50

Galatasaray: 6.50

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