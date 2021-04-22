Alanyaspor Gaziantep FK maçı CANLI
Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Alanyaspor - Gaziantep FK maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
ALANYASPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona; Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje; Berkan, Siopis, Salih; Mustafa Pektemek, Davidson, Babacar.
Gaziantep FK: Günay; Olkowski, Miranda, Djilobodji, Tosça; Vetrih, Jefferson, Mirallas, Maxim; Dicko, Muhammet Demir.
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