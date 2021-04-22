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Alanyaspor Gaziantep FK maçı CANLI

Alanyaspor - Gaziantep FK | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 Giriş Tarihi: 22.04.2021

'in 36. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Alanyaspor - Gaziantep FK maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona; , Caulker, , Moubandje; , , Salih; , , Babacar.

Gaziantep FK: Günay; , , Djilobodji, Tosça; , , , ; , Muhammet Demir.

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