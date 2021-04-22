Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa ile Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa-Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa'nın sahasında Başakşehir ile karşılaşacağı mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.







KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ



Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Tarkan, Hajradinovic, Varga, Thelin.



Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Visca, Giuliano, Aleksic, Chadli.

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