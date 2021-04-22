22 Nisan 2021, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa-Başakşehir | CANLI

Kasımpaşa-Başakşehir | CANLI
KASIMPAŞA A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.04.2021

Spor Toto 'in 36. haftasında Kasımpaşa ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa ile Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 36. haftasında Kasımpaşa ile , Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa-Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa'nın sahasında Başakşehir ile karşılaşacağı mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.



KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, , Sadiku, Bistrovic, Tarkan, Hajradinovic, , Thelin.

Başakşehir: , , , , , , , , , , Chadli.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Kasımpaşa - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Zirvede sular ısınıyor! İşte güncel puan durumu... Zirvede sular ısınıyor! İşte güncel puan durumu...
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör