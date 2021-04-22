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Kasımpaşa - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Kasımpaşa - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 Giriş Tarihi: 22.04.2021

Spor Toto 'de 36. haftanın kapanış karşılaşmasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi ekip 37 puanla 16. sırada, konuk takım ise 33 puanla 19. sırada yer alıyor. Peki, Kasımpaşa-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'in 36. haftasında Kasımpaşa, sahasında 'i konuk edecek. Küme düşme hattındaki kritik mücadele öncesi iki takımda da eksik isimler var. Peki, Kasımpaşa-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa'nın sahasında Başakşehir ile karşılaşacağı mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

5 OYUNCU EKSİK

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek. Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçında beş futbolcu oynayamayacak.

Turuncu-lacivertli ekibin, ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören , bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan ile tedavileri süren , ve da yarın forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde , , , ve Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde üçer sarı kart gördü.

Bu beş oyuncu, Kasımpaşa maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 37. haftasında sahasında ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.

KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Tarkan, Varga, Hajradinovic, Thelin.

Medipol Başakşehir: Volkan; Rafael, , Leonardo, ; Tolga, Mehmet Topal; Aleksic, Guiliano, Visca; Crivelli.

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