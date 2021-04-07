Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Konyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Ankaragücü maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakcı, Skubic, Jevtovic, Milosevic, Bytyqi, Oğuz Kaan Güçtekin, Sekidika, Cikalleshi
MKE Ankaragücü: Korcan Çalikay, Sarlija, Tiago Pinto, Kulusic, Kitsiou, Lobzhanidze, Alper Potuk, İbrahim Akdağ, Geraldo, Endri Çekiçi, Borven.
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