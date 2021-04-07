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Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Konyaspor - Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

'in 33. haftasında ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Ankaragücü maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakcı, Skubic, Jevtovic, Milosevic, Bytyqi, Oğuz Kaan Güçtekin, Sekidika, Cikalleshi

MKE Ankaragücü: Korcan Çalikay, Sarlija, Tiago Pinto, Kulusic, Kitsiou, Lobzhanidze, Alper Potuk, İbrahim Akdağ, Geraldo, Endri Çekiçi, Borven.

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