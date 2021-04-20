20 Nisan 2021, Salı

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de oynanacak olan maçların saatleri değişti!

TFF'den flaş karar! Maç saatlerinde değişiklik
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

'de ve . Lig'de oynanacak olan maç saatlerinde flaş bir değişiklik yapıldı. 'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 37. hafta, TFF 1. Lig'de ise 32. hafta maçları saat 19:00'dan 20:30’a çekildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

üper Lig'in 37. haftasında 5 müsabakanın, . Lig'in 32. haftasında ise tüm maçların saatlerinde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, iki ligde daha önce 19.00 olarak duyurulan bu karşılaşmaların başlama saatlerinin 20.30'a alındığı belirtildi.

Yapılan değişikliklerin ardından liglerde haftanın programı şöyle:

SÜPER LİG

23 Nisan Cuma:

20.30 - (Eryaman)

24 Nisan Cumartesi:

13.30 - (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 - ()

20.30 - (Antalya)

20.30 - (Denizli Atatürk)

20.30 Beşiktaş- (Vodafone Park)

25 Nisan Pazar:

13.30 -MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

TFF 1. LİG

25 Nisan Pazar:

20.30 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana)

20.30 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)

20.30 Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)

20.30 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)

20.30 Tuzlaspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)

20.30 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.30 Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Osmanlı)

20.30 Altınordu-GZT Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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