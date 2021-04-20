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Kayserispor Gençlerbirliği maçı CANLI

Kayserispor - Gençlerbirliği | CANLI
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Giriş Tarihi: 20.04.2021

'in 36. haftasında Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Kayserispor - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Kayserispor - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR- GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, , , Kolovetsios, , Attamah, Avramovski, , , Muğdat, Alibec

Gençlerbirliği: Übeyd, Rahmetullah, Metehan, , , , , , , ,


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