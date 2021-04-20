Kayserispor Gençlerbirliği maçı CANLI
Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Kayserispor - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Kayserispor - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
KAYSERİSPOR- GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behich, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, Alibec
Gençlerbirliği: Übeyd, Rahmetullah, Metehan, Diego, Halil İbrahim, Polomat, Soner, Piris, Candeias, Sandro Lima, Stancu
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