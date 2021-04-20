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Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Hatayspor - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

'in 36. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki,Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Antalyaspor maçı 20 Nisan Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Ruben Ribeiro, Aabid, Akintola, Boupendza, Kamara, Diouf

Antalyaspor: Boffin, Mert, Naldo, Ersan, Eren Albayrak, Amilton, Doğukan, Ufuk, Hakan Özmert, Orgill, Podolski

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