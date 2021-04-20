20 Nisan 2021, Salı
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Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Hatayspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki,Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Antalyaspor maçı 20 Nisan Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Ruben Ribeiro, Aabid, Akintola, Boupendza, Kamara, Diouf
Antalyaspor: Boffin, Mert, Naldo, Ersan, Eren Albayrak, Amilton, Doğukan, Ufuk, Hakan Özmert, Orgill, Podolski
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