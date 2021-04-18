18 Nisan 2021, Pazar

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Gaziantep FK 2-2 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Antep ile Kasımpaşa yenişemedi!
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

Spor Toto 'in 35. haftasında ile , karşılıklı buldukları gollerle 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

'in 35. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Ev sahibi takımın golleri 63. dakikada ve 84. dakikada 'den gelirken, konuk ekibin gollerini 5 ve 58. dakikalarda kaydetti.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 37'ye yükselterek 16. sırada yer aldı. Bu sezonki 12. beraberliğini alan FK ise 51 puanla 6. sırada kendine yer buldu.

'in 36. haftasında Gaziantep FK, 22 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise aynı gün saat 19.00'da 'i ağırlayacak.

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