Gaziantep FK 2-2 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep ile Kasımpaşa, karşılıklı buldukları gollerle 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.
Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa, Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.
Ev sahibi takımın golleri 63. dakikada Nouha Dicko ve 84. dakikada Muhammet Demir'den gelirken, konuk ekibin gollerini 5 ve 58. dakikalarda Isaac Thelin kaydetti.
Kasımpaşa bu sonuçla puanını 37'ye yükselterek 16. sırada yer aldı. Bu sezonki 12. beraberliğini alan Gaziantep FK ise 51 puanla 6. sırada kendine yer buldu.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK, 22 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise aynı gün saat 19.00'da Başakşehir'i ağırlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig