Başakşehir-Fenerbahçe maçı CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Başakşehir-Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Youssouf, Cemali, Tolga Ciğerci, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Crivelli
Fenerbahçe: Harun, Sangare, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia
MAÇTAN DAKİKALAR
6' Maçta ilk net pozisyon Başakşehir'den geldi. Giuliano'nun ceza sahası içerisinden şutu, Nazım Sangare'ye çarparak kornere çıktı.
GOL | 18' Ömer Ali Şahiner ceza sahası dışından vurduğu nefis şutla Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.
Başakşehir'in golü sonrasında Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, itirazdan dolayı sarı kart gördü.
32' Başakşehir'de Cemali Sertel oyundan alındı. Uğur Uçar oyuna dahil oldu.
GOL | 40' Sol kanattan köşe vuruşu kullanan Fenerbahçe, Szalai'nin golüyle maça eşitliği getirdi. 1-1
8 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, sarı kart görmeleri halinde ligin 37. haftasında Kasımpaşa ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.
Harun ligde ilk kez 11'de
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, bu sezon ligde ilk kez bir maça ilk 11'de çıktı.
Sarı-lacivertlilerin genç kalecisi Altay Bayındır'ın sakatlığı sebebiyle ilk 11'de görevlendirilen Harun, bu sezon daha 2 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.
Mesut Özil kadroya alınmadı
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Medipol Başakşehir karşısında kadroda yer almadı.
Yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası bu hafta takımla çalışmalara başlayan Mesut, maç eksiği sebebiyle kadroya alınmadı.
Gustavo yine yedek
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Gaziantep maçının ardından Medipol Başakşehir maçında da yedek bekledi.
Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, tecrübeli futbolcuyu Medipol Başakşehir karşısında yedek soyundurdu.
Gaziantep karşısında da maça yedek başlayan Gustavo, 81. dakikada Jose Sosa'nın yerine oyuna dahil olmuştu.
Sarı-lacivertlilerde 4 eksik
Fenerbahçe'de 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemedi.
Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti takımdaki yerlerini alamadı.
Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunmayan Mauricio Lemos da kadroya alınmadı.
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