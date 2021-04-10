10 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Karagümrük maçının 11'leri belli oldu

Galatasaray-Karagümrük | İlk 11'ler belli oldu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

Spor Toto 'in 34. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Spor Toto 'in 34. haftasında heyecan başladı. Gecenin maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

Ligdeki son iki maçında puan çıkartamayan Aslan, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek kötü gidişi durdurmak ve rakibi 'yi geçerek ikinci sıraya yükselmek istiyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: , , , , , , Etebo, , , Babel, Mostafa

Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Efe, Balkovec, Bertolacci, Lens, Jimmy Durmaz, Ndao, Sobiech

TERİM VE DAVALA CEZALI

Galatasaray'da Teknik Direktör ile Yardımcı Antrenör , Karagümrük maçında da yedek kulübesinde yer alamıyor. Ligin 31. haftasındaki karşılaşmasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Terim ile Davala'ya 2'şer maç men cezası vermişti. Terim ve Davala bu müsabaka ile birlikte cezasını tamamlayacak. Galatasaray'ın başında Yardımcı Antrenör olacak.

CEZALILAR DÖNDÜ

Christian Luyindama ile Marcao sarı kart, DeAndre Yedlin de kırmızı kart cezasından dolayı Hatayspor maçında oynamamıştı. Üç futbolcu kadrodaki yerlerini aldı.

BABEL VE ETEBO SINIRDA

Galatasaray'da Karagümrük karşılaşmasında iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Ryan Babel ile Etebo mücadelede sarı kart görmeleri halinde Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'da annesinin vefatı dolayısıyla ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru ile tedavisi devam eden Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçında kadroda yer almadı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 31 karşılaşmada kalesinde 30 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu istatistikle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 14 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray attığı 61 golle, 66 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından en skorer ikinci takım konumunda bulunuyor.

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