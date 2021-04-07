07 Nisan 2021, Çarşamba

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Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gençlerbirliği - Erzurumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

'in 33. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Diego Angelo, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Candeias, Piris da Motta, Murat Yıldırım, Sandro Lima

BB Erzurumspor: Szumki, Bergdich, Schwechlen, Manuel da Costa, Murat Uçar, Obertan, Omolo, Rashani, Emrah Başsan, Ricardo Gomes, Chahechouhe.

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