Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Gençlerbirliği ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GENÇLERBİRLİĞİ - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ - BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Diego Angelo, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Candeias, Piris da Motta, Murat Yıldırım, Sandro Lima
BB Erzurumspor: Szumki, Bergdich, Schwechlen, Manuel da Costa, Murat Uçar, Obertan, Omolo, Rashani, Emrah Başsan, Ricardo Gomes, Chahechouhe.
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