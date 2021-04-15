Süper Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor!
Spor Toto Süper Lig'de heyecan 35. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Hafta Başakşehir-Fenerbahçe maçıyla son bulacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fatih Karagümrük'ün maç oynamadan (bay) geçtiği ligin 35. haftasının programı şöyle:
Yarın:
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
17 Nisan Cumartesi:
13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)
18 Nisan Pazar:
16.00 Gaziantep-Kasımpaşa (Kalyon)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
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