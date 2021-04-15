15 Nisan 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Süper Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor!

Süper Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

'de heyecan 35. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Hafta Başakşehir-Fenerbahçe maçıyla son bulacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'ün maç oynamadan (bay) geçtiği ligin 35. haftasının programı şöyle:

Yarın:

16.00 - (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 - (Eryaman)

19.00 - (Antalya)

19.00 Beşiktaş- (Vodafone Park)

17 Nisan Cumartesi:

13.30 - (Denizli Atatürk)

16.00 - (Yeni Malatya)

16.00 -Atakaş Hatayspor (Medical Park)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

18 Nisan Pazar:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa (Kalyon)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

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