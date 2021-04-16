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Gençlerbirliği - Sivasspor CANLI

Gençlerbirliği - Sivasspor CANLI
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

Spor Toto 'in 35. haftasında Gençlerbirliği sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Küme düşme hattında kritik bölgede bulunan Başkent temsilcisi, 11 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek isteyen Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

'in 35. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği evinde Sivasspor ile karşılaşıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER

Gençlerbirliği: , , , , , , , , , , Stancu

Sivasspor: , , , Samba, Uğur, Cofie, , Fayçal, Erdoğan, Gradel, Yatabare


GENÇLERBİRLİĞİ-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Sivasspor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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