16 Nisan 2021, Cuma
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GENÇLERBİRLİĞİ-SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER
Gençlerbirliği - Sivasspor CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Küme düşme hattında kritik bölgede bulunan Başkent temsilcisi, 11 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek isteyen Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...
Süper Lig'in 35. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği evinde Sivasspor ile karşılaşıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ-SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Diego, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Lima, Sefa, Stancu
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Cofie, Robin, Fayçal, Erdoğan, Gradel, Yatabare
GENÇLERBİRLİĞİ-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği - Sivasspor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
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