Ankaragücü-Gençlerbirliği | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Ankara derbisi heyecanı yaşanıyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Ankaragücü sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve maçın tüm detayları haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü sahasında ezeli rakibi Gençlerbirliği'yle kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
ANKARAGÜCÜ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LER
Ankaragücü: Korcan, Pinto, Sarlija, Kulusic, Kitsiou, Paintsil, Endri, İbrahim, Borven, Alper, Badji.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego Angelo, Soner, Sefa, Candeias, Piris, Ayite, Polomat, Sandro Lima.
ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
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