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Ankaragücü-Gençlerbirliği | CANLI

Ankaragücü-Gençlerbirliği | CANLI
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

Spor Toto 'in 34. haftasında Ankara derbisi heyecanı yaşanıyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Ankaragücü sahasında 'ni konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve maçın tüm detayları haberimizde...

Spor Toto 'in 34. haftasında sahasında ezeli rakibi 'yle kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

ANKARAGÜCÜ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Pinto, Sarlija, Kulusic, Kitsiou, Paintsil, Endri, İbrahim, Borven, Alper, Badji.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego Angelo, Soner, Sefa, Candeias, Piris, Ayite, Polomat, Sandro Lima.


ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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