Antalyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...
ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Eren, Doğukan, Bahadır, Ali Eren, Serdar Gürler, Amilton, Podolski.
Çaykur Rizespor: Tarık, Baiano, Selim Ay, Talbi, İsmail, Dokovic, Abdullah Durak, Sabo, Boldrin, Samudio, Remy.
ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
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