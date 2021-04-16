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Antalyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI

Antalyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

Spor Toto 'in 35. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

Spor Toto 'in 35. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Eren, Doğukan, Bahadır, Ali Eren, Serdar Gürler, Amilton, Podolski.

Çaykur Rizespor: Tarık, Baiano, Selim Ay, Talbi, İsmail, Dokovic, Abdullah Durak, Sabo, Boldrin, Samudio, Remy.


ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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