Konyaspor-Kayserispor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Kayserispor'la kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
KONYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi.
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, Luckassen.
KONYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Kayserispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
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