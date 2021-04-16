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Konyaspor-Kayserispor | CANLI

Konyaspor-Kayserispor | CANLI
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

'in 35. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

'in 35. hafta karşılaşmasında sahasında Kayserispor'la kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

KONYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi.

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, Luckassen.


KONYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Kayserispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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