Antalyaspor - Sivasspor maç�� ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Antalyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Sivasspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Kudryashov, Naldo, Eren, Veysel, Amilton, Dorukhan, Sidney Sam, Fredy, Podolski
Sivasspor: Samassa, Ahmet Oğuz, Samba Camara, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Erdoğan, Boyd, Yatabare
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