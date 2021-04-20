Süper Lig'in 36. haftasında Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Rizespor - Konyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Rizespor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Rizespor - Konyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Rizespor - Konyaspor maçı beIN Sports 3'den canlı yayınlanıyor.

RİZESPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail, Dokovic, Sabo, Michalak, Boldrin, Samudio, Remy

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Jesse, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi





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