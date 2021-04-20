20 Nisan 2021, Salı

SÜPER LİG

Rizespor Konyaspor maçı CANLI

Rizespor - Konyaspor | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.04.2021

'in 36. haftasında Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Rizespor - Konyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Rizespor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Rizespor - Konyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Rizespor - Konyaspor maçı beIN Sports 3'den canlı yayınlanıyor.

RİZESPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: , , , Talbi, İsmail, , , , , , Remy

Konyaspor: Sehic, , Adil, , , Jevtovic, Amir, , , Bytyqi, Cikalleshi


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Karagümrük - Göztepe | CANLI Karagümrük - Göztepe | CANLI
Kayserispor - Gençlerbirliği | CANLI Kayserispor - Gençlerbirliği | CANLI
Süper Lig'de ve 1. Lig'de maç saatlerinde değişiklik! Süper Lig'de ve 1. Lig'de maç saatlerinde değişiklik!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör