Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Yukatel Denizlispor'la kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi ev sahibi ekip 3 maçtır puan alamazken, konuk takım ise 4 maçtır kazanamıyor. Peki, Alanyaspor-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Denizlispor, kulüp tarihinde Akdeniz ekibini hiçbir lig sezonundaki iki karşılaşmada da yenemedi. Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kaybeden Alanyaspor, daha uzun bir mağlubiyet serisini en son Kasım 2018'de yaşadı.



Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçını gol atamadan kaybeden Denizlispor, kulüp tarihinde bu şekilde daha uzun bir seri yaşamadı. Alanyaspor'un pazartesi günleri oynadığı son 10 Süper Lig maçında da karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 44 gole sahne oldu.

Alanyaspor, Süper Lig'de maçın oynandığı haftaya puan tablosunun son sırasında giren takımlara rakip olduğu sekiz maçın beşini kaybetti ve bu karşılaşmaların hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.

ALANYASPOR DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Denizlispor maçı bugün saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SALİH UÇAN ŞOKU

Karşılaşmaya saatler kala Akdeniz ekibinden yapılan yazılı açıklamada sakatlığı bulunan kaptan Efecan Karaca'nın bireysel idmanlara başladığı, oyuncu Salih Uçan'ın ise antrenmanda sakatlanması nedeniyle kadroda yer almayacağı aktarıldı.

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