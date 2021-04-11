11 Nisan 2021, Pazar
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Kayserispor - Antalyaspor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Ev sahibi ekip, ligde küme düşme hattında 33 puanla 18. sırada yer alırken, konuk ekip ise 39 puanla 12. sırada bulunuyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde....
Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER
Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Uğur, Attamah, Aziz, Kvrzic, Avramovski, Lennon, P. Henrique, Muğdat, Luckassen.
Antalyaspor: Boffin, Eren, Naldo, Veysel, Bünyamin, Kudriashov, Nuri, Doğukan, Amilton, Sidney Sam, Podolski.
KAYSERİSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kaysersispor - Antalyaspor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
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