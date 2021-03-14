Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 3-0 kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 28. ve 61. dakikalarda Börven, 63'te ise Endri Çekiçi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Ankaragücü puanını 29'a çıkardı. Göztepe ise 5 maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 39 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada sol kanattan ceza sahasının ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze'nin sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere tokatladı.

28. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Atila Turan'ın sol kanattan ortasında kale sahasının önündeki Borven, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0.

37. dakikada MKE Ankaragücü kontra atağında Geraldo topun yönünü sağdan sol kanada çevirerek pasını Lobjanidze'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerine gitti.

İlk yarı ev sahibi ekip MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

60. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Paintsil'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kitsiou, meşin yuvarlağı bekletmeden kale sahasının önündeki Borven'e attı. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

63. dakikada MKE Ankaragücü üçüncü golü buldu. Kitsiou'nun sağ kanatta hemen ceza sahasının girişine çıkardığı topa düzgün bir vuruş yapan Endri Çekiçi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

90+2. dakikada Paintsil'in pasıyla ceza sahasının solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Atila Turan'ın şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı.

90+3. dakikada Bajdi'nin pasında kale sahasının içinde topla buluşan Paintsil'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağın iki hamlede hakimi oldu.

MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.

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