11 Nisan 2021, Pazar

SÜPER LİG

Ankaragücü 2-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Başkent derbisinde kazanan Ankaragücü!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

Spor Toto 'in 34. haftasındaki Başkent derbisinde , sahasında 'ni 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto 'in 34. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli takım, rakibini 66. dakikada ve 70. dakikada 'ın (k.k.) attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konuk takımın 75. dakikada ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Ankaragücü bu sonuçla puanını 36'ya yükselterek 13. sırada yer aldı. Bu sezonki 17. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 31 puanla 19. sırada kaldı.

Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü, 16 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise aynı gün saat 16.00'da 'u ağırlayacak.

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