Ankaragücü 2-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Başkent derbisinde Ankaragücü, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli takım, rakibini 66. dakikada Emre Güral ve 70. dakikada Arda Kızıldağ'ın (k.k.) attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konuk takımın 75. dakikada Bogdan Stancu ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Ankaragücü bu sonuçla puanını 36'ya yükselterek 13. sırada yer aldı. Bu sezonki 17. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 31 puanla 19. sırada kaldı.
Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü, 16 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise aynı gün saat 16.00'da Sivasspor'u ağırlayacak.
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