Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Sezona iyi bir giriş yapamayan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile iyi bir ivme yakalamıştı. Son haftalarda puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, zorlu Rizespor deplasmanıyla yeni bir çıkış peşinde. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Rizespor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Trabzonspor maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Tarık, Moroizuk, Talbi, Selim, Melnjak, Sabo, Baiano, Djokovic, Boldrin, Samudio, Remy

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hugo, Marlon, A.Parmak, Berat, Bakasetas, Yunus, Yusuf, Djaniny.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta yenilmedi. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 8 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri rakibi karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılması halinde şampiyonluk yaşadığı 1983-84 sezonunda dış sahada elde ettiği 14 maçlık yenilmezlik serisini yakalamış olacak.

KARADENİZ DERBİSİNDE 40. RANDEVU

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Rize'de oynanacak maçla ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 39 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor söz konusu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verdi. Trabzonspor, Rize deplasmanında ise oynadığı 19 maçın 9'unu kazandı. 6 maç beraberlikle sona ererken 4 maçta ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Bordo-mavililer, Rize'de oynadığı son 4 deplasman maçını da kazanmayı başardı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

NWAKAEME VE EKUBAN YOK!

Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı. İki oyuncunun sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ