TFF Başkanı Nihat Özdemir resmen açıkladı! Süper Lig'e kadın hakemler geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel açıklamalarda bulundu. Özdemir, "2023'te kadın hakemlere yer vermeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yapılan sponsorluk anlaşması töreninde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Özdemir, kadın futbol liginin başlamasıyla ilgili de flaş bir açıklama yaptı. Pandemi nedeniyle ertelenen kadın futbol liginin yakın zamanda başlayacağı bildirildi.
Nihat Özdemir konuyla ilgili, "Sizlere bir müjde vermek istiyorum. Pandemi nedeniyle birçok ülkede kadın ligleri iptal edilirken biz önemli bir adım atıyoruz. Dar kapsamlı olsa da kadın ligimizi çok yakın bir zamanda başlatacağız" ifadelerini kullandı. Özdemir ayrıca, 2023 yılında Süper Lig'de kadın hakemlerin de görev almasının hedeflendiğini söyledi.
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