08 Mart 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

TFF Başkanı Nihat Özdemir resmen açıkladı! Süper Lig'e kadın hakemler geliyor

TFF resmen açıkladı! Süper Lig'e kadın hakemler geliyor
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

Başkanı , 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel açıklamalarda bulundu. Özdemir, "2023'te kadın hakemlere yer vermeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

() Başkanı , yapılan sponsorluk anlaşması töreninde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Özdemir, kadın futbol liginin başlamasıyla ilgili de flaş bir açıklama yaptı. Pandemi nedeniyle ertelenen kadın futbol liginin yakın zamanda başlayacağı bildirildi.

Nihat Özdemir konuyla ilgili, "Sizlere bir müjde vermek istiyorum. Pandemi nedeniyle birçok ülkede kadın ligleri iptal edilirken biz önemli bir adım atıyoruz. Dar kapsamlı olsa da kadın ligimizi çok yakın bir zamanda başlatacağız" ifadelerini kullandı. Özdemir ayrıca, 2023 yılında 'de kadın hakemlerin de görev almasının hedeflendiğini söyledi.

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