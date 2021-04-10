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Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Hatayspor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

'in 34. haftasında ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Göztepe maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Mohamedi, B. Çamoğlu, Katranis, Pablo, , Aabid, Akintola, Noss Traore, Kamara, Riberio, Diouf

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Titi, Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli, , Soner Aydoğdu, Tripic, Zulj, Nwobodo, Ndiaye

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