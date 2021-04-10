Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Hatayspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Göztepe maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Hatayspor: Mohamedi, B. Çamoğlu, Katranis, Pablo, Yusuf Abdioğlu, Aabid, Akintola, Noss Traore, Kamara, Riberio, Diouf
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Titi, Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Tripic, Zulj, Nwobodo, Ndiaye
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