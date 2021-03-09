Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Galatasaray berabere kalırken, Trabzonspor mağlup oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe de yoluna kayıpsız devam etti. İddaa Risk Yönetimi de, ligde şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları İddaa Risk Yönetimi tarafından güncellendi. İşte güncel şampiyonluk oranları...
ALANYASPOR
Yeni oran: 300.00
Eski oran: 500.00
TRABZONSPOR
Yeni oran: 30.00
Eski oran: 18.00
GALATASARAY
Yeni oran: 3.30
Eski oran: 2.65
FENERBAHÇE
Yeni oran: 2.35
Eski oran: 2.50
BEŞİKTAŞ
Yeni oran: 2.10
Eski oran: 2.50
SÜPER LİG'İ İLK 2'DE BİTİRİR?
1.08-Beşiktaş
1.15-Fenerbahçe
1.58-Galatasaray
13.00-Trabzonspor
150.0-Alanyaspor
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