Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Galatasaray berabere kalırken, Trabzonspor mağlup oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe de yoluna kayıpsız devam etti. İddaa Risk Yönetimi de, ligde şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları İddaa Risk Yönetimi tarafından güncellendi. İşte güncel şampiyonluk oranları...

ALANYASPOR Yeni oran: 300.00

Eski oran: 500.00

TRABZONSPOR Yeni oran: 30.00

Eski oran: 18.00

GALATASARAY Yeni oran: 3.30

Eski oran: 2.65

FENERBAHÇE Yeni oran: 2.35

Eski oran: 2.50