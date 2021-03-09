09 Mart 2021, Salı

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Galatasaray berabere kalırken, Trabzonspor mağlup oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe de yoluna kayıpsız devam etti. İddaa Risk Yönetimi de, ligde şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 Giriş Tarihi: 09.03.2021

'de şampiyonluk oranları İddaa Risk Yönetimi tarafından güncellendi. İşte güncel şampiyonluk oranları...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

ALANYASPOR

Yeni oran: 300.00
Eski oran: 500.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

TRABZONSPOR

Yeni oran: 30.00
Eski oran: 18.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

GALATASARAY

Yeni oran: 3.30
Eski oran: 2.65

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

FENERBAHÇE

Yeni oran: 2.35
Eski oran: 2.50

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

BEŞİKTAŞ

Yeni oran: 2.10
Eski oran: 2.50

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

SÜPER LİG'İ İLK 2'DE BİTİRİR?

1.08-
1.15-
1.58-
13.00-
150.0-Alanyaspor

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