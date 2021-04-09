09 Nisan 2021, Cuma

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası oynanan karşılaşmalarla sona ererken Beşiktaş 3 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray bu hafta bay geçerken, Fenerbahçe 1 puan aldı. İddia Risk Yönetimi de ligde şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte favori... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 Giriş Tarihi: 09.04.2021

3000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

3000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

2000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

1000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

1000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

75.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

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