09 Nisan 2021, Cuma
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası oynanan karşılaşmalarla sona ererken Beşiktaş 3 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray bu hafta bay geçerken, Fenerbahçe 1 puan aldı. İddia Risk Yönetimi de ligde şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte favori... | Son dakika spor haberleri
Karagümrük 3000
Gaziantep FK 2000
Alanyaspor 1000
Hatayspor 1000
Trabzonspor 75.00
Galatasaray 4.75
Fenerbahçe 4.50
Beşiktaş 1.30
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