08 Nisan 2021, Perşembe

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Gaziantep FK 2-0 Medipol Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gaziantep Başakşehir'i Maxim ile devirdi!
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

'in 33. haftasında sahasında Medipol 'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

'in 33. hafta karşılaşmasında ile Medipol kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Antep temsilcisi 2-0 kazandı.

Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 32'de (p) ve 52. dakikalarda kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 50'ye çıkarırken, Başakşehir ise 33 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

31'inci dakikada Mirallas, ceza sahası içinde Ponk'un müdahalesiyle yer kaldı, hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonda devam kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen Bitigen beyaz noktayı gösterdi.

32'nci dakikada atışı kullanan Maxim, kaleci Volkan Babacan'ı ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-0.

44'üncü dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Günay Güvenç boşa çıktı. Demba Ba uygun durumda kafayı vurdu ancak top Güvenç'e çarpıp yandan dışarı gitti.

52'nci dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Mirallas yerden içeri çevirdi, ceza sahası içindeki Maxim'in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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