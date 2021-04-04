04 Nisan 2021, Pazar

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Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

'in 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı 4 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Siopis, Moubandje, Berkan, Salih, Umut, Tayfur, Davidson, Mustafa Pektemek

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Mustafa Akbaş, Arda, Halil İbrahim, Piris, Soner, Murat, Candeias, Sefa, Lima

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