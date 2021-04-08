Gaziantep FK Başakşehir maçı CANLI
Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK - Başakşehir maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK - Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Gaziantep FK - Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Papy, Morais, Jefferson, Vetrih, Mirallas, Maxim, Rashid, Kenan, Dicko.
Başakşehir: Volkan, Uğur Uçar, Epureanu, Ponck, Cemali, Youssuf, Tolga Ciğerci, Giuliano, Deniz, Visca, Demba Ba.
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