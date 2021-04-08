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Gaziantep FK Başakşehir maçı CANLI

Gaziantep FK - Başakşehir | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

'in 33. haftasında ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK - Başakşehir maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK - Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Gaziantep FK - Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, , , , , , , , Kenan, Dicko.

Başakşehir: , , , , Cemali, , Tolga Ciğerci, Giuliano, Deniz, Visca, Demba Ba.

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