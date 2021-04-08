Denizlispor - Kasımpaşa maçı CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Denizlispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Denizlispor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 33. haftasında Denizlispor ile Kasımpaşa, Denizli Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Denizlispor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
DENİZLİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Denizlispor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
DENİZLİSPOR-KASIMPAŞA İLK 11'LER
Denizlispor: Cenk, Leismann, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Mesanovic, Rodallega
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin
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