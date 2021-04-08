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Denizlispor - Kasımpaşa maçı CANLI

Denizlispor - Kasımpaşa | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

Spor Toto 'in 33. haftasında Denizlispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Denizlispor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 33. haftasında Denizlispor ile Kasımpaşa, Denizli Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Denizlispor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

DENİZLİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Denizlispor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Denizlispor: , , , , , , , , , ,

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, , Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, , Thelin

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