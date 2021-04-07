07 Nisan 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Konyaspor-Ankaragücü | CANLI

Konyaspor-Ankaragücü | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.04.2021

'in 33. haftasında sahasında 'yle karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

'in 33. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

KONYASPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Milosevic, Hadziahmetovic, Bytyqi, Jevtovic, Cikalleshi, Sekidika.

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pinto, Kulusic, Sarlija, Endri, Alper, İbrahim, Börven, Badji, Paintsil.


KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Ankaragücü maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Gençlerbirliği-BB Erzurumspor | CANLI Gençlerbirliği-BB Erzurumspor | CANLI
Antalyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Antalyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF'den aşı kararı! Futbolcular... TFF'den aşı kararı! Futbolcular...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör