Konyaspor-Ankaragücü | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında İH Konyaspor sahasında MKE Ankaragücü'yle karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
KONYASPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Guilherme, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Milosevic, Hadziahmetovic, Bytyqi, Jevtovic, Cikalleshi, Sekidika.
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pinto, Kulusic, Sarlija, Endri, Alper, İbrahim, Börven, Badji, Paintsil.
KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Ankaragücü maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
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