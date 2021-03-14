14 Mart 2021, Pazar
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Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Ankaragücü ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Göztepe maçı 14 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Thiago Pinto, Çekiçi, İbrahim Akdağ, Alper, Saba, Geraldo, Börven
Göztepe: İrfan, Murat, Titi, Atınç, Berkan, Soner, Obinna, Halil, Zulj, Ndiaye, Jahovic
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