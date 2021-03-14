14 Mart 2021, Pazar

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Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Ankaragücü - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

'in 30. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Göztepe maçı 14 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Thiago Pinto, Çekiçi, İbrahim Akdağ, Alper, Saba, Geraldo, Börven

Göztepe: İrfan, Murat, Titi, Atınç, Berkan, Soner, Obinna, Halil, Zulj, Ndiaye, Jahovic

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