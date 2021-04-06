06 Nisan 2021, Salı

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası oynanan karşılaşmalarla sona ererken Beşiktaş ve Galatasaray sahadan puansız ayrıldı. Fenerbahçe ise 3 puanı hanesine yazdırarak 2. sıraya yükseldi. İddia Risk Yönetimi de ligde şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte favori...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 06.04.2021

Sivasspor 3000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Karagümrük 3000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Gaziantep FK 2000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Alanyaspor 1000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Hatayspor 1000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

50.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

4.75

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

3.60

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

1.40

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