Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası oynanan karşılaşmalarla sona ererken Beşiktaş ve Galatasaray sahadan puansız ayrıldı. Fenerbahçe ise 3 puanı hanesine yazdırarak 2. sıraya yükseldi. İddia Risk Yönetimi de ligde şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte favori...

Sivasspor 3000

Karagümrük 3000

Gaziantep FK 2000

Alanyaspor 1000