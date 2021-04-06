06 Nisan 2021, Salı
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası oynanan karşılaşmalarla sona ererken Beşiktaş ve Galatasaray sahadan puansız ayrıldı. Fenerbahçe ise 3 puanı hanesine yazdırarak 2. sıraya yükseldi. İddia Risk Yönetimi de ligde şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte favori...
Sivasspor 3000
Karagümrük 3000
Gaziantep FK 2000
Alanyaspor 1000
Hatayspor 1000
Trabzonspor 50.00
Galatasaray 4.75
Fenerbahçe 3.60
Beşiktaş 1.40
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