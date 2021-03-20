20 Mart 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Göztepe - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

'in 31. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Sivasspor maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Titi, Atınç, Berkan, Esiti, Nwobodo, Soner, Halil, Diabate, Cherif Ndiaye

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Samba Camara, Alaaddin, Robin Yalçın, Isaac Coffie, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Faycal Fajr, Boyd, Yatabare

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
İşte 4 büyüklerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın detayları! İşte 4 büyüklerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın detayları!
Galatasaray'a Rize çelmesi! Galatasaray'a Rize çelmesi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ