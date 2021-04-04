Alanyaspor 1-2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadeleyi Ankara temsilcisi 2-1 kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Mücadeleyi kırmızı-siyahlılar 2-1 kazandı.
Gençlerbirliği'nin gollerini 6. dakikada Johansson ve 82'de Bogdan Stancu kaydetti. Akdeniz temsilcisinin tek golü ise 37. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Başkent ekibi galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve puanını 30'a yükseltti. Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8'inci dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Sefa topu ceza sahası sağındaki Johansson ile buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
17'nci dakikada Alanyaspor'un Kadzior ile sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde yükselen Mustafa'nın vuruşunda top kalecide kaldı.
27'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Kadzior ceza alanı sol çaprazından direkt dibine doğru vuruş yaptı. Kaleci Nordfelt topu rahat kontrol etti.
38'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Davidson şansını denedi top kaleciden sekerek ceza alanı solundaki Berkan'ın önünde kaldı. Berkan'ın sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.
51'inci dakikada Alanyaspor Kadzior ile soldan kullandığı serbest vuruşta Fatih topa yükseldi. Top az farkla auta gitti.
55'inci dakikada gelişen Gençlerbirliği sağdan Candeias ile serbest vuruş kullandı. Candeias'ın vuruşunda arka direğe sarkan Halil İbrahim topu Lima'ya ortaladı. Yakından vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.
72'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Kadzior ceza sahası dışında sağdan sert bir şut çekti. Top kalecide kaldı.
80'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ikinci bölgede topla buluşan Tayfur ceza alanı çizgisine kadar yaklaştı. Uzaktan şansını deneyen Tayfur'un şutu kalecide kaldı.
82'nci dakikada Gençlerbirliği'nin sağdan Candeias ile kullandığı serbest vuruşta topu Stancu'ya ortaladı. Stancu ceza sahası içerisinde topa yükselirken onun vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.
Karşılaşmayı konuk takım 2-1'lik skorla kazandı.
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