Antalyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Antalyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Antalyaspor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANTALYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - BB Erzurumspor maçı 21 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
ANTALYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudryashov, Bünyamin, Veysel, Nuri, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Podolski, Gökdeniz
BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Schwechlen, Bergdich, Teikeu, Boumal, Osman, Cenk Ahmet, Emrah Başsan, Aatif, Moestafa El Kabir
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