21 Mart 2021, Pazar

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Antalyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Antalyaspor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

'in 31. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Antalyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - BB Erzurumspor maçı 21 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudryashov, Bünyamin, Veysel, Nuri, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Podolski, Gökdeniz

BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Schwechlen, Bergdich, Teikeu, Boumal, Osman, Cenk Ahmet, Emrah Başsan, Aatif, Moestafa El Kabir

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