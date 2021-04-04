04 Nisan 2021, Pazar

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BB Erzurumspor-Konyaspor maçı CANLI

BB Erzurumspor-Konyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

Spor Toto 'in 32. haftasında ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Erzurumspor-Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 32. haftasında ile Konyaspor, Kazım Karabekir Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. BB Erzurumspor - Konyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BB ERZURUMSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

BB Erzurumspor: , Murat, , , , , , Aatif, Emrah, , Gomes

Konyaspor: , , , , , Jevtovic, Oğuz Kağan, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi


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