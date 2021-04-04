04 Nisan 2021, Pazar
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BB Erzurumspor-Konyaspor maçı CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında BB Erzurumspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Erzurumspor-Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 32. haftasında BB Erzurumspor ile Konyaspor, Kazım Karabekir Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. BB Erzurumspor - Konyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
BB ERZURUMSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER
BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Leo, Bergdich, Omolo, Obertan, Aatif, Emrah, Rashani, Gomes
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi
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