04 Nisan 2021, Pazar

SÜPER LİG

Ankaragücü 1-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

A.Gücü'nden kritik 3 puan! Son 4 maçta 3 galibiyet
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

'in 32. hafta karşılaşmasında , 'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 32. haftasında MKE ile Fraport TAV karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başkent ekibi 1-0 kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 83. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 32'ye yükseltirken Antalyaspor ise 39 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Lobzhanidze'nin kullandığı serbest vuruşta Borven penaltı noktasının üzerinde kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

15'inci dakika Amilton'un sert şutunda top savunmadan sekti, seken topa Sam yakın mesafeden vurdu, top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

31'inci dakikada sağ çaprazdan Alper Potuk, kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Top yan ağlarda kaldı.

38'inci dakikada pas yaparak ceza yayına gelen Antalyaspor'da Fredy soL kanattan içeri çıkardı. Amilton'un şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.

52'nci dakikada Amilton, sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası içerisinde Sam'e pasını verdi. Kaleci Korcan'la karşı karşıya kalan Sam'in vuruşunda top Korcan'ı geçti. Çizgi önünde Pazdan'ı sıyırıp dışarı gitti.

69'uncu dakikada Endri'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Boffin parmaklarının ucuyla topun ağlara gitmesini engelledi.

82'nci dakikada Pinto'nun sol kanattan ortasında kale alanında topla buluşan Borven düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşma 1-0 Ankaragücü'nün üstünlüğü ile sonuçlandı.

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