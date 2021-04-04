Ankaragücü 1-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Ankaragücü, Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başkent ekibi 1-0 kazandı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 83. dakikada Borven kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 32'ye yükseltirken Antalyaspor ise 39 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8'inci dakikada Lobzhanidze'nin kullandığı serbest vuruşta Borven penaltı noktasının üzerinde kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.
15'inci dakika Amilton'un sert şutunda top savunmadan sekti, seken topa Sam yakın mesafeden vurdu, top savunmaya çarpıp kornere çıktı.
31'inci dakikada sağ çaprazdan Alper Potuk, kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Top yan ağlarda kaldı.
38'inci dakikada pas yaparak ceza yayına gelen Antalyaspor'da Fredy soL kanattan içeri çıkardı. Amilton'un şutunda top az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.
52'nci dakikada Amilton, sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası içerisinde Sam'e pasını verdi. Kaleci Korcan'la karşı karşıya kalan Sam'in vuruşunda top Korcan'ı geçti. Çizgi önünde Pazdan'ı sıyırıp dışarı gitti.
69'uncu dakikada Endri'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Boffin parmaklarının ucuyla topun ağlara gitmesini engelledi.
82'nci dakikada Pinto'nun sol kanattan ortasında kale alanında topla buluşan Borven düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşma 1-0 Ankaragücü'nün üstünlüğü ile sonuçlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig