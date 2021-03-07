07 Mart 2021, Pazar

SÜPER LİG

Karagümrük 0-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ankaragücü'nden kritik galibiyet!
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

'de 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Fatih 'ü 1-0 mağlup etti. Konuk ekibin golünü kaydetti.

Süper Lig'in 29. haftasında MKE , deplasmanda Fatih 'ü 1-0 yendi.

48. dakikada Borini önünde bulunan iki rakibine rağmen soldan ortasını açtı. Arka direk önünde Castro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

54. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Geraldo'nun ara pasında ceza sahası içi sağından çizgiye inen Lobjanidze, topu altı pas içindeki 'a gönderdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun ayağına da çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

90+1. dakikada Balkovec'in soldan ortasında defanstan seken top altı pas içinde Mevlüt Erdinç'in önüne düne düştü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Friedrich meşin yuvarlağı çeldi.

90+6. dakikada Borven'in pasından ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin şutunda, kaleci Viviano topu kontrol etti.

Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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