Çaykur Rizespor 0-0 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.
Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekipte Milan Skoda 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor 35 puana yükselirken Fatih Karagümrük ise 45 puana ulaştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Baiano'nun yerden sert şutunda, filelere gitmekte olan topu savunmada Biglia müdahale ederek kornere çeldi. Kornerden gelen meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.
13. dakikada Sabo'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazında Samudio'nun dönüp yerden vuruşunda, kaleci Viviano, direk dibinde topu kontrol etmeyi başardı.
25. dakikada sağ çaprazda Salibur'un düşürülmesi ile kazanılan faul atışında, Balkoveç'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, üst ağları sıyıran meşin yuvarlak auta çıktı.
28. dakikada Sabo'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Viviano'yu geçen top yandan auta gitti.
42. dakikada sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda, Boldrin'in ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
56. dakikada Biglia'nın kısa pasında ceza yayı üzerinde Jimmy Durmaz'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
67. dakikada Biglia'nın sağ taraftan ceza sahası içi sol kanadına ortasında, Jimmy Durmaz'ın gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.
Mücadele, 0-0 tamamlandı.
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