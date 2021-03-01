01 Mart 2021, Pazartesi
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Süper Lig'de 28. hafta hakemleri açıklandı!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasını yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'de 28. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Öne çıkan karşılaşmalar ve hakemleri şu şekilde;
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
Ankaragücü-Galatasaray: Halil Umut Meler
Kasımpaşa-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
Fenerbahçe-Antalyaspor: Ümit Öztürk
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