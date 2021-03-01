01 Mart 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de 28. hafta hakemleri açıklandı!

Haftanın hakemleri açıklandı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 Giriş Tarihi: 01.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 28. haftasını yönetecek hakemler açıklandı.

'de 28. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Öne çıkan karşılaşmalar ve hakemleri şu şekilde;

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

Ankaragücü-Galatasaray: Halil Umut Meler

Kasımpaşa-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

Fenerbahçe-Antalyaspor: Ümit Öztürk


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Seyircili maçlar ne zaman? Bakan Kasapoğlu açıkladı Seyircili maçlar ne zaman? Bakan Kasapoğlu açıkladı
Dev maçta kazanan Fenerbahçe! Dev maçta kazanan Fenerbahçe!
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör