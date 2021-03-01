Seyircili maçlar ne zaman? Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor müsabakalarındaki seyirci konusuna dair açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Martta kısmi de olsa maçlara seyirci alınmasını istiyoruz ama buna karar verecek olan federasyondur. Kapasitenin yüzde 10'u, 15 ya da 20'si şeklinde açılabilir" dedi.
50 BİN KİŞİLİK STADA 5 BİN SEYİRCİ
Pandeminin seyrini takip edeceklerini belirten Bakan Kasapoğlu "Diyelim ki 50 bin kişilik bir stat var, 5 bin kişi alınabilecek. HES kodu zorunlu olacak. Localar açılabilir. Bu kararları Federasyon verecek. Taraftarlarımızı Covid tedbirleri çerçevesinde sahalarla buluşturmaktan yanayız" diye konuşttu. Spor yasası çalışmalarından da bahseden Bakan Kasapoğlu "Yeni yasayla birlikte kulüpler ve federasyonlar şeffaf olacak. Hesap verebilir bir konumda olacak. Yöneticiler yaptıklarından sorumlu olacak. Yeni yasa ile mali ve idari disiplin ve bununla birlikte sorumluluk güçlü bir şekilde olacak" ifadelerini kullandı.
"SÜRECİ FIRSATA ÇEVİRECEĞİZ"
Pandemi sonrası her alanda olduğu gibi, Türkiye'nin sporda da bu süreci fırsata çevireceğini belirten Muharrem Kasapoğlu şöyle devam etti: "Biz bu süreçte, müsabakalara ve olimpiyatlara hazırlanan sporcularımızla irtibatımızı hiç koparmadık. Tüm sporcularımız diğer ülkelerin aksine, daha motive, inançlı ve hazır. Olimpiyatlarda büyük başarı bekliyoruz. Başarılar ve gelişmişlikler bu konulardaki rol modellere bağlı. Cimnastikte İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, serbest dalışta rekorlara imza atan Fatma Uruk var. Bunların sayılarını artırmamız lazım. Bu sporcularımız gibi diğer branşlarda da birçok örneğimiz var."
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